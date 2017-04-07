Работы по строительству TAP в Италии будут продолжены – итальянский посол в Баку

Работы по строительству Транс-Адриатический трубопровода (TAP) на территории Италии уже начались и будут продолжены, заявил итальянский посол в Баку Джампаоло Кутильо журналистам в пятницу.

Окружной суд Лацио накануне принял решение о приостановке распоряжения Министерства экологии Италии о пересадке 221 оливкового дерева в итальянском городе Мелендуньо в регионе Апулия для строительных работ по TAP, предназначенного для транспортировки природного газа из Азербайджана в Италию. Административный суд Лацио таким образом удовлетворил иск властей региона Апулия об аннулировании распоряжения Минэкологии Италии, которое дало разрешение на пересадку оливковых деревьев. Решение суда блокирует все предварительные работы по строительству газопровода в Мелендуньо, как минимум, до 19 апреля, когда этот вопрос будет повторно рассмотрен в суде.

"Есть несколько административных вопросов, которые нужно решить в суде. Я уверен, что эти вопросы будут решены. Строительство TAP (на территории Италии – ИФ-Аз) уже началось и эти работы будут продолжены", - сказал Дж.Кутильо.

Высший итальянский суд 28 марта 2017 года одобрил строительство стратегического газопровода, за счет которого природный газ из Центральной Азии будет доставляться в Европу. Этим решением суд отверг призывы местных властей, которые хотели перенести место выхода трубопровода на берег.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через Албанию, 105 км - через Адриатическое море и 8 км – через Италию. Стоимость проекта оценивается в $6,3 млрд.

Долевое распределение между акционерами в проекте Транс-Адриатического газопровода выглядит следующим образом: SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%). Закладка фундамента Транс-Адриатического трубопровода состоялась 17 мая 2016 года в Греции.

Проект "Южного газового коридора" предусматривает строительство газопроводов TANAP и TAP общей протяженностью 3,46 тыс. км от азербайджанского месторождения "Шах-Дениз" через Грузию, Турцию, Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии. Стоимость проекта составляет $40 млрд.

Поставки азербайджанского газа в Европу запланированы на 2020 год и составят 10 млрд кубометров в год. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа пойдут в западные районы Турции.

Ф.Исазаде