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СНГ 07.04.2017 13:34

Суд 12 апреля рассмотрит ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Улюкаева на три месяца

Следствие просит оставить еще на три месяца под домашним арестом бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в коррупции, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В суд поступило ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста на три месяца, то есть, до 15 июля обвиняемому Улюкаеву",- сказала Ю.Царева в пятницу.

По ее словам, ходатайство следствия будет рассмотрено 12 апреля.

В ночь на 15 ноября 2016 года Следственный комитет (СК) РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении А.Улюкаева. Ему предъявлены обвинения в получении взятки лицом, занимающим государственную должность, с вымогательством взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

Басманный суд Москвы вечером 15 ноября отправил А.Улюкаева под домашний арест до 15 января, отказав его защите в избрании более мягкой меры пресечения.

По данным следствия, обстоятельства преступления связаны с получением А.Улюкаевым 14 ноября 2016 года $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть" в размере 50%.

Экс-глава МЭР свою вину в инкриминируемом преступлении не признает.

В рамках расследования дела Басманный суд Москвы 29 ноября и 14 декабря наложил обеспечительный арест на имущество и средства экс-министра: на 10 земельных участков и жилой дом А.Улюкаева, которые находятся в Смоленской области, а также деньги на счетах и монеты из драгоценных металлов общей стоимостью около 500 млн рублей.

Срок предварительного расследования по делу продлен до 15 мая.

Президент РФ Владимир Путин 15 ноября освободил А.Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия, назначив вместо него министром экономического развития Максима Орешкина.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что отставка А.Улюкаева не означает признания вины бывшего министра в инкриминируемых ему преступлениях.

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Тэги: РОССИЯ, УЛЮКАЕВ, СЛЕДСТВИЕ, ХОДАТАЙСТВО


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