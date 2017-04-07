Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову вручили диплом о присвоении почетного титула "Человек года" Азиатской шахматной федерации (АШФ).

Как передает государственное информагентство страны, диплом главе государства вручил на спортивном конгрессе в курортном центре "Аваза" на Каспии, посвященном предстоящим V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде, руководитель АШФ шейх Султан бин Халиф Аль-Нахаян.

Кроме того "за вклад в развитие спортивного движения" президент Туркменистана был удостоен 10-го дана каратэ-до. Вручая награду, руководитель Международной ассоциации Мейбукан годзю-рю каратэ-до Яги Мейтатсу выразил признательность Г.Бердымухамедову за предоставленную возможность и прекрасные условия, созданные для конструктивной и плодотворной работы форума.

В ответном слове Г.Бердымухамедов заявил, что воспринимает эту награду как "знак признания заслуг Туркменистана в развитии спорта и физической культуры, активной роли нашей страны в международном спортивном движении, ее приверженности высоким идеалам олимпийского движения, повышению роли спорта в деле укрепления дружбы и взаимопонимания между народами".

Выступая на форуме, президент высказал мнение, что предстоящие игры откроют новую страницу в истории мирового спортивного движения.

"Для сохранения чистоты туркменского спорта и осуществления координации борьбы с применением допинга в спорте Туркменистан приступает к налаживанию системного сотрудничества со Всемирным допинговым агентством", - отметил Г.Бердымухамедов.

По его словам, "для этих целей в этом году в Туркменистане создано Национальное антидопинговое агентство".

Президент считает, что проведение в Туркменистане в 2017 году самых масштабных и представительных в своей истории Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам знаменует собой качественно новый этап в развитии туркменского спорта.

"Одновременно открываются реальные возможности для превращения страны в одного из лидеров международного спортивного сотрудничества на континенте, эффективной реализации спортивной дипломатии Туркменистана как составной части внешней политики, направленной на полноценную и эффективную интеграцию в систему мирового олимпийского движения", - заявил Г.Бердымухамедов.

V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам пройдут в Ашхабаде с 17 по 27 сентября. В них впервые будут участвовать спортсмены двух континентов - из 45 стран Азии и 17 стран Океании.