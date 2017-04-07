Трамп принял приглашение посетить Китай - СМИ

Президент США Дональд Трамп принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай, сообщают в пятницу официальные китайские СМИ.

Кроме того, как отмечается в сообщениях, Си Цзиньпин, находящийся с официальным визитом в США, призвал Д.Трампа активировать сотрудничество с Пекином по вопросам инвестиций, энергетики и развития инфраструктуры.