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Дальнее зарубежье 07.04.2017 14:04

Трамп принял приглашение посетить Китай - СМИ

Президент США Дональд Трамп принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай, сообщают в пятницу официальные китайские СМИ.

Кроме того, как отмечается в сообщениях, Си Цзиньпин, находящийся с официальным визитом в США, призвал Д.Трампа активировать сотрудничество с Пекином по вопросам инвестиций, энергетики и развития инфраструктуры.

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Тэги: США, ТРАМП, КИТАЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]