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Дальнее зарубежье 07.04.2017 14:14

НАТО использует украинский опыт в противостоянии гибридным угрозам - замгенсека альянса

На украинском опыте НАТО учится противостоять гибридным угрозам, заявляет заместитель генерального секретаря альянса Роуз Геттемюллер.

"На протяжении последних трех лет Украина является мишенью тех, кто развязал гибридную войну. Мы видим эти гибридные проявления в Крыму и на Донбассе. Меня поражают темпы наращивания возможностей молодых военных по противостоянию угрозам на востоке Украины. НАТО учится бороться с гибридными проявлениями на украинском опыте. Мы также разрабатываем платформу по борьбе с гибридными атаками", - сказала Р.Геттемюллер в ходе 10 Киевского форума по безопасности в пятницу в Киеве.

При этом она подчеркнула, что отношения Украина-НАТО - это взаимовыгодное сотрудничество. "Альянс помогает Украине развивать и укреплять Вооруженные силы, которые уже сейчас достаточно сильны. Украина также помогает НАТО усиливать свои ресурсы и возможности", - рассказала замгенсека НАТО.

Она отметила, что такое сотрудничество стало особо интенсивным в 2014 году.

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Тэги: НАТО, УКРАИНА, УГРОЗЫ, ОПЫТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]