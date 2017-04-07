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Дальнее зарубежье 07.04.2017 14:31

Удар США в Сирии был тщательно продуман, чтобы не затронуть россиян - глава Минобороны Великобритании

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон сообщил, что нанесенный США ракетный удар по авиабазе сирийских правительственных ВВС был спланирован таким образом, чтобы не затронуть находящихся в Сирии россиян, передает телеканал "Скай-ньюс".

"Удар был тщательно спланирован так, чтобы от них не пострадал российский персонал", - приводит телеканал слова М.Фэллона.

Он отметил, что удар США был "решительным, пропорциональным и правильным".

"Мы все должны усерднее работать над тем, чтобы добиться демократического урегулирования конфликта в Сирии", - добавил министр обороны Великобритании.

Кроме того, М.Фэллон подчеркнул, что США не обращались за помощью к Великобритании для нанесения ракетного удара по сирийской авиабазе.

"Это действие было осуществлено США самостоятельно. Они не просили нашей помощи", - сказал он.

Как сообщалось, нанесенный США ракетный удар по сирийской авиабазе, по последним данным Дамаска, привел к гибели шести человек.

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Тэги: БРИТАНИЯ, МИНОБОРОНЫ, США, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]