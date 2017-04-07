Удар США в Сирии был тщательно продуман, чтобы не затронуть россиян - глава Минобороны Великобритании

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон сообщил, что нанесенный США ракетный удар по авиабазе сирийских правительственных ВВС был спланирован таким образом, чтобы не затронуть находящихся в Сирии россиян, передает телеканал "Скай-ньюс".

"Удар был тщательно спланирован так, чтобы от них не пострадал российский персонал", - приводит телеканал слова М.Фэллона.

Он отметил, что удар США был "решительным, пропорциональным и правильным".

"Мы все должны усерднее работать над тем, чтобы добиться демократического урегулирования конфликта в Сирии", - добавил министр обороны Великобритании.

Кроме того, М.Фэллон подчеркнул, что США не обращались за помощью к Великобритании для нанесения ракетного удара по сирийской авиабазе.

"Это действие было осуществлено США самостоятельно. Они не просили нашей помощи", - сказал он.

Как сообщалось, нанесенный США ракетный удар по сирийской авиабазе, по последним данным Дамаска, привел к гибели шести человек.