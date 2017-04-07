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ТЭК 07.04.2017 12:29

Тренд прироста мировых запасов нефти переломлен, запасы снижаются - Новак

Тренд прироста мировых запасов нефти переломлен, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе итоговой коллегии Минэнерго РФ.

"В последние две недели мы видим сокращение запасов нефти. Думаю, тренд прироста переломлен", - сказал он.

А.Новак отметил также, что "соглашение между ОПЕК и не ОПЕК - цели достигаются, они стабилизируются". "На мой взгляд, ситуация на рынках стала более здоровой и сбалансированной. Хотел бы поблагодарить наши компании, которые на добровольной основе принимают участие в сокращении добычи", - добавил министр.

"Решение по пролонгации будет приниматься позднее. Тренд прироста запасов переломлен", - сказал он.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЬ, ЗАПАСЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]