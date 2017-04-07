Тренд прироста мировых запасов нефти переломлен, запасы снижаются - Новак

Тренд прироста мировых запасов нефти переломлен, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе итоговой коллегии Минэнерго РФ.

"В последние две недели мы видим сокращение запасов нефти. Думаю, тренд прироста переломлен", - сказал он.

А.Новак отметил также, что "соглашение между ОПЕК и не ОПЕК - цели достигаются, они стабилизируются". "На мой взгляд, ситуация на рынках стала более здоровой и сбалансированной. Хотел бы поблагодарить наши компании, которые на добровольной основе принимают участие в сокращении добычи", - добавил министр.

"Решение по пролонгации будет приниматься позднее. Тренд прироста запасов переломлен", - сказал он.