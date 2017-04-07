Тренд прироста мировых запасов нефти переломлен, запасы снижаются - Новак

Тренд прироста мировых запасов нефти переломлен, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе итоговой коллегии Минэнерго РФ.
"В последние две недели мы видим сокращение запасов нефти. Думаю, тренд прироста переломлен", - сказал он.
А.Новак отметил также, что "соглашение между ОПЕК и не ОПЕК - цели достигаются, они стабилизируются". "На мой взгляд, ситуация на рынках стала более здоровой и сбалансированной. Хотел бы поблагодарить наши компании, которые на добровольной основе принимают участие в сокращении добычи", - добавил министр.
"Решение по пролонгации будет приниматься позднее. Тренд прироста запасов переломлен", - сказал он.
Лукашенко предложил СНГ решить проблемы Карабаха, Приднестровья и Донбасса
Исполком IAP в апреле 2018 года пройдет в Баку
В Азербайджане в 2016г обезврежено 15 группировок, занимавшихся торговлей людьми – замглавы МВД
Азербайджанцы занимают 1-ое место среди туристов, посещающих Трускавец – мэр города
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека - МВД
Киев и Баку расследуют вопрос выдачи поддельных дипломов студентам из Азербайджана – посол Украины
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Грузинский президент заявил о необходимости создания в стране единой системы безопасности
Узбекистан готов проводить доброжелательную и прагматичную политику в отношении всех соседей - глава МИД
Сирийская вооружённая оппозиция, вероятно, больше не будет участвовать в переговорах в Астане - представитель оппозиции
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
В Баку прошел лекторий на тему «Исторические азербайджанские ковры»
ООО «SOCAR Polymer» стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Александр Шаровский почтил память о погибших в Питерском метро
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»