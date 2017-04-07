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СНГ 07.04.2017 12:36

Восьмой подозреваемый вербовщик террористических организаций арестован в Петербурге

Октябрьский суд Санкт-Петербурга в пятницу санкционировал арест восьмого предполагаемого вербовщика террористов Искандера Нурбаева, задержанного 5 апреля.

Как передал корреспондент "Интерфакса", по решению суда И.Нурбаев помещен под арест до 4 июня.

Ранее в четверг суд арестовал еще семерых предполагаемых вербовщиков в террористические организации. Таким образом, к настоящему времени арестованы все восемь задержанных в северной столице в среду.

Следователи решают вопрос о предъявлении им обвинения.

Как сообщалось, 5 апреля в Петербурге были задержаны восемь граждан из республик Центральной Азии, приехавших на работу в Россию.

По версии следствия, подозреваемые с ноября 2015 года вербовали выходцев из республик Центральной Азии для совершения преступлений террористической направленности и вовлечения в деятельность запрещенных в России террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство". Кроме того, соучастники стремились привлечь вербуемых к деятельности других незаконных вооруженных формирований, в том числе на территории иностранных государств.

По месту жительства подозреваемых прошли обыски, изъята исламистская экстремистская литература. Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Следствие не установило связи задержанных с исполнителем теракта в санкт-петербургском метрополитене.

В результате взрыва самодельной бомбы в вагоне метро в Петербурге 3 апреля погибли 14 человек, в том числе предполагаемый террорист-смертник, более 50 получили ранения. Кроме того, на станции метро "Площадь восстания" было найдено не сработавшее взрывное устройство, оно было обезврежено.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]