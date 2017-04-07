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Инфраструктура и тендеры 07.04.2017 12:42

Азербайджанская Akkord победила в тендере на строительство асфальтного завода в Трускавце

Азербайджанская Akkord выиграла тендер на строительство асфальтного завода в украинском Трускавце, заявил мэр Трускавца Андрей Кульчинский журналистам в Баку в пятницу.

"Азербайджанская компания будет участвовать в строительстве асфальтного завода в Трускавце и автодорог, в частности, на территории Западной Украины", - заявил А.Кульчинский.

Он подчеркнул, что на данный момент идут переговоры по осуществлению строительства, как индивидуального, так и совместного участия азербайджанской компании в предложенных проектах. "Мы сегодня рассматриваем различные варианты участия", - добавил мэр.

Инвестиционная корпорация Akkord Senaye Tikinti" была учреждена в августе 2010 года. Ее акционерами являются одно юридическое лицо и два физических лица. Уставный капитал корпорации равен 84 млн 1,785 тыс. манатов. Корпорация занимается в двух сегментах – строительство и производство. В частности, она занимается производством различных строительных материалов, является подрядчиком ряда проектов по строительству дорожно-транспортной инфраструктуры. Компания также занимается строительством жилых комплексов в Баку и Абшеронском полуострове, осуществляет инфраструктурные проекты также за рубежом.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АККОRD, УКРАИНА, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]