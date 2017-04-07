Президент США Дональд Трамп не менее 18 раз написал на своей странице в социальной сети "Твиттер" о недопустимости нанесения ударов по Сирии со стороны США и призывал США не вмешиваться в кризис в этой стране в период с 2013 по 2014 годы, пишет в пятницу американский журнал "Тайм".

Первые записи в "Твиттере", где Д.Трамп высказывает свою позицию относительно внешней политики США касательно ситуации в Сирии, появились еще в 2013 году.

"Президент (Барак - ИФ) Обама, не надо атаковать Сирию. В этом нет плюсов, зато есть впечатляющие минусы. Приберегите порох для другого (более важного) дня!" - написал Д.Трамп 7 сентября 2013 года. Двумя днями позже он вновь повторил призыв не осуществлять атаки на Сирию, поскольку они "не принесут ничего, кроме бед для США". Также он призывал Б.Обаму на посту президента "забыть о Сирии и сделать Америку снова великой".

Кроме того, Д.Трамп еще несколько лет назад полагал, что США вообще не стоит вмешиваться в ситуацию в Сирии.

"Нам надо держаться подальше от Сирии, эти "повстанцы" такие же плохие, как и нынешний режим (президента Сирии Башара Асада - ИФ). Что мы получим в обмен на потраченные миллиарды долларов и жизни наших погибших? Ноль", - писал он в июне 2013 года.

"Запомните, все эти "борцы за свободу" Сирии хотят направить самолеты в наши здания", - говорится в его записи, сделанной в августе того же года.

"Еще раз, нашему очень недалекому лидеру. Не атакуйте Сирию. Если вы это сделаете, произойдет много плохих вещей. От этой битвы США не получат ничего", - считал он тогда.

Кроме того, журналисты издания подсчитали, что не менее двух раз нынешний американский президент писал в "Твиттере" о необходимости одобрения Конгрессом США любого удара США в Сирии.

"Что мы получим от бомбардировки Сирии, кроме долгов и возможного затяжного конфликта? (Бараку - ИФ) Обаме необходимо (получить - ИФ) одобрение Конгресса", - писал он в августе 2013 года.

В ночь на пятницу США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских правительственных ВВС. Решение об ударе было принято Д.Трампом самостоятельно - без получения одобрения от конгресса.