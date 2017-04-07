В парламенте Азербайджана надеются на решение проблем ВАК в России

Депутаты Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу выразили серьезную озабоченность в связи с угрозой ликвидации действующего в России Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК), сообщает парламентский корреспондент «Интерфакс-Азербайджан».

Председатель парламентской группы дружбы Азербайджан-Россия Милли Меджлиса Али Гусейнли выступил с предложением направить официальное обращение в адрес Верховного суда и Министерства юстиции РФ в связи с данным вопросом.

«Представители Верховного суда должны еще раз обратиться к российскому законодательству, которое подразумевает несколько вариантов решения подобных вопросов. Ликвидация какой-либо организации является последним шагом. Необходимо подойти к этому вопросу с точки зрения азербайджано-российских отношений», - подчеркнул А.Гусейнли.

По его словам, Русская община Азербайджана также имеет определенные проблемы с документацией, однако Министерство юстиции АР не предпринимает никаких шагов по ее закрытию. «Надеюсь, что здравый смысл возобладает, и Верховный суд РФ не удовлетворит просьбу Минюста», - сказал председатель парламентского комитета.

Спикер парламента Огтай Асадов, в свою очередь, предложил депутату, руководителю Русской общины Азербайджана Михаилу Забелину обратиться по вопросу, связанному с ВАК, в Минюст России. «Напишите письмо в Министерство юстиции России, чтобы не было предвзятого отношения к Азербайджану. Самая многочисленная русская община на Южном Кавказе находится в Азербайджане», - подчеркнул О.Асадов.

М.Забелин отметил, что Русская община выступает против ликвидации ВАК. «В Азербайджане оказывается всесторонняя поддержка развитию русской культуры и языка. Это образ жизни азербайджанского общества», - сказал он.

«Считаю, что определенные силы, таким образом, стремятся нанести серьезный урон по азербайджано-российскому сотрудничеству», - заявил депутат, заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» Сиявуш Новрузов.

По его словам, ВАК всегда поддерживал политику российского правительства. «Азербайджан, несмотря на оказываемое на него давление, всегда выступал против применения Западом санкций против России», - подчеркнул С.Новрузов, отметив, что угроза закрытия ВАК вызывает серьезную озабоченность среди азербайджанских граждан.

«Азербайджано-российские отношения развиваются по возрастающей линии. Азербайджан играет важную роль в отношениях России с Турцией и Ираном», - отметил С.Новрузов.

Минюст РФ обратился в Верховный совет России с предложением аннулировать ВАК. В Минюсте считают, что ВАК в своей деятельности нарушил существующее законодательство Российской Федерации. В частности, во время контрольно-проверочных мероприятий проводимых министерством юстиции выяснилось, что ВАК нарушил как российское законодательство, так и положения собственного устава. Министерство юстиции России на основании закона «Об общественных организациях» неоднократно делало предупреждения Президиуму Центрального Совета ВАК для устранения выявленных нарушений. Организация не устранила нарушения, и поэтому 9 марта 2017 года министерство юстиции обратилось с административным иском о ликвидации организации в Верховный Суд.

Согласно решению Верховного Суда России, соответствующее судебное дело будет рассмотрено 11 апреля.

Всероссийский Азербайджанский Конгресс был создан в 2001 году.

Р.Бабаев