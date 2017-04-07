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Наука и образование 07.04.2017 13:01

Киев и Баку расследуют вопрос выдачи поддельных дипломов студентам из Азербайджана – посол Украины

Баку и Киев расследуют вопрос выдачи поддельных дипломов студентам из Азербайджана со стороны украинских вузов, заявил посол Украины в Баку Александр Мищенко.

"Украина совместно с азербайджанской стороной расследует вопрос дипломов, которые выдаются со стороны некоторых украинских вузов, без прохождения соответствующей регистрации в госструктурах", - сказал А.Мищенко на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, в результате подобной деятельности, полученные незаконным путем дипломы, не признаются в Азербайджане.

Вместе с тем дипломат отметил, интерес к обучению в вузах Украины со стороны азербайджанских студентов растет. "На сегодня более 10 тыс. азербайджанских студентов обучаются в Украине. Мы стараемся увеличивать качество образования, обеспечиваем безопасность студентов", - заявил А.Мищенко.

Посол добавил, что в различных вузах Украины действуют азербайджанские центры культуры для студентов. "Такие центры уже функционируют в Полтаве, Киеве, открывается в Чернигове", - сказал дипломат.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, ОБРАЗОВАНИЕ, ДИПЛОМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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