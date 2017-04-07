Киев и Баку расследуют вопрос выдачи поддельных дипломов студентам из Азербайджана – посол Украины

Баку и Киев расследуют вопрос выдачи поддельных дипломов студентам из Азербайджана со стороны украинских вузов, заявил посол Украины в Баку Александр Мищенко.
"Украина совместно с азербайджанской стороной расследует вопрос дипломов, которые выдаются со стороны некоторых украинских вузов, без прохождения соответствующей регистрации в госструктурах", - сказал А.Мищенко на пресс-конференции в пятницу.
По его словам, в результате подобной деятельности, полученные незаконным путем дипломы, не признаются в Азербайджане.
Вместе с тем дипломат отметил, интерес к обучению в вузах Украины со стороны азербайджанских студентов растет. "На сегодня более 10 тыс. азербайджанских студентов обучаются в Украине. Мы стараемся увеличивать качество образования, обеспечиваем безопасность студентов", - заявил А.Мищенко.
Посол добавил, что в различных вузах Украины действуют азербайджанские центры культуры для студентов. "Такие центры уже функционируют в Полтаве, Киеве, открывается в Чернигове", - сказал дипломат.
Ф.Исазаде
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