Киев и Баку расследуют вопрос выдачи поддельных дипломов студентам из Азербайджана – посол Украины

Баку и Киев расследуют вопрос выдачи поддельных дипломов студентам из Азербайджана со стороны украинских вузов, заявил посол Украины в Баку Александр Мищенко.

"Украина совместно с азербайджанской стороной расследует вопрос дипломов, которые выдаются со стороны некоторых украинских вузов, без прохождения соответствующей регистрации в госструктурах", - сказал А.Мищенко на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, в результате подобной деятельности, полученные незаконным путем дипломы, не признаются в Азербайджане.

Вместе с тем дипломат отметил, интерес к обучению в вузах Украины со стороны азербайджанских студентов растет. "На сегодня более 10 тыс. азербайджанских студентов обучаются в Украине. Мы стараемся увеличивать качество образования, обеспечиваем безопасность студентов", - заявил А.Мищенко.

Посол добавил, что в различных вузах Украины действуют азербайджанские центры культуры для студентов. "Такие центры уже функционируют в Полтаве, Киеве, открывается в Чернигове", - сказал дипломат.

Ф.Исазаде