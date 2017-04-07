ООО «SOCAR Polymer» стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017

ООО «SOCAR Polymer» стал партнером 4-го Международного Caspian Energy Forum-2017 (www.caspianenergyforum.com), который состоится в Баку 12 апреля 2017 года.
«Мы очень рады стать партнерами такого масштабного события, как Caspian Energy Forum-2017, в ходе которого мы ожидаем увидеть отражение проводимых в стране экономических реформ, они будут обсуждены в первой сессии форума. Мы высоко оцениваем деятельность Caspian European Club, готовы и дальше быть частью проводимых CEIBC мероприятий и бизнес-форумов. Нам, как компании, которая намерена развивать свои экспортные возможности, будет очень интересно выслушать как наших, так и зарубежных представителей бизнеса, а также пообщаться с главами зарубежных компаний, которые съедутся с разных стран мира», - заявил генеральный директор ООО «SOCAR Polymer» Фарид Джафаров.
«Мы благодарим компанию ООО «SOCAR Polymer» за активное участие и поддержку наших мероприятий и надеемся, что сложившееся на сегодняшний день сотрудничество будет расширяться в дальнейшем», - заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев.
ООО «SOCAR Polymer» является нефтехимической компанией, созданной на основе государственно-частного партнерства. Проект включает в себя строительство двух заводов по производству 200 тыс.т/г полипропилена и 120 тыс.т/г полиэтилена высокой плотности на территории Сумгайытского химико-промышленного парка. Производство полипропилена начнется в первом квартале 2018 года, а полиэтилена высокой плотности в третьем квартале 2018 года. 70% объема производства будет экспортироваться в Европу, Турцию и Россию. Планируется, что остальной объем будет способствовать импортозамещению на внутреннем рынке.
«Важным аспектом, на наш взгляд, является участие в Caspian Energy Forum-2017 представителей правительства, глав крупных компаний и организаций, поддерживающих и принимающих активное участие в экономических реформах, проводимых под руководством Президента Азербайджана, Председателя Caspian European Club и Caspian American Club Ильхама Алиева. Мы благодарим Администрацию Президента Азербайджана, всех членов правительства и депутатов Милли Меджлиса, министров, глав госкомитетов, госагентств и госкомпаний, которые положительно отреагировали на нашу просьбу и согласились принять участие в работе форума, посвященном предварительным результатам экономических реформ, а также согласились выступить в качестве спикеров и участников обсуждений проблем, вопросов и предложений, которые беспокоят компании, желающие осуществлять свою деятельность в Азербайджане», - подчеркнул Тельман Алиев.
В Caspian Energy Forum-2017 также примут участие еврокомиссары, руководители государственных структур, министерств, комитетов и ведомств Азербайджана, стран каспийско-черноморского и балтийского регионов, представители дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Азербайджанской Республике, а также руководители крупных международных компаний. В целом, в работе форума примут участие 500 делегатов из 50 стран мира.
Форум будет состоять из трех сессий. Первая сессия будет посвящена предварительным итогам проводимых экономических реформ, вторая сессия затронет вопросы развития нефтегазового и энергетического секторов стран каспийского региона, третья сессия – посвященапроектам,реализуемым в ненефтяном секторе (финансы, транспорт, ИКТ, агропромышленность и туризм) и их продвижению на мировые рынки.
Генеральным спонсором 4-го Международного Caspian Energy Forum-2017 является Azersun Holding, спонсорами - Группа компаний «Вейселоглу», Cross Caspian Oil and Gas Logistics LLC, PolyMart и «Научно-Производственная Компания R.I.S.K.», партнерами – ООО «SOCAR Polymer», ООО «NABUCCO A&C», SINAM, “Нариманфильм”, ООО «Азпетрол Лтд.», ОАО AzMetco и ASE EXPRESS & OCS, DSV.
Регистрация для участия на форуме: http://caspianenergyforum.com/index.php/en/registration
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