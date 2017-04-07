ООО «SOCAR Polymer» стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017

ООО «SOCAR Polymer» стал партнером 4-го Международного Caspian Energy Forum-2017 (www.caspianenergyforum.com), который состоится в Баку 12 апреля 2017 года.

«Мы очень рады стать партнерами такого масштабного события, как Caspian Energy Forum-2017, в ходе которого мы ожидаем увидеть отражение проводимых в стране экономических реформ, они будут обсуждены в первой сессии форума. Мы высоко оцениваем деятельность Caspian European Club, готовы и дальше быть частью проводимых CEIBC мероприя­тий и бизнес-форумов. Нам, как компании, которая намерена развивать свои экспортные возможности, будет очень инте­ресно выслушать как наших, так и зарубежных представителей бизнеса, а также пообщаться с главами зарубежных компа­ний, которые съедутся с разных стран мира», - заявил генеральный директор ООО «SOCAR Polymer» Фарид Джафаров.

«Мы благодарим компанию ООО «SOCAR Polymer» за активное участие и поддержку наших мероприятий и надеем­ся, что сложившееся на сегодняшний день сотрудничество будет расширяться в дальнейшем», - заявил первый замести­тель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев.

ООО «SOCAR Polymer» является нефтехимической компанией, созданной на основе государственно-частного парт­нерства. Проект включает в себя строительство двух заводов по производству 200 тыс.т/г полипропилена и 120 тыс.т/г по­лиэтилена высокой плотности на территории Сумгайытского химико-промышленного парка. Производство полипропилена начнется в первом квартале 2018 года, а полиэтилена высокой плотности в третьем квартале 2018 года. 70% объема про­изводства будет экспортироваться в Европу, Турцию и Россию. Планируется, что остальной объем будет способствовать импортозамещению на внутреннем рынке.

«Важным аспектом, на наш взгляд, является участие в Caspian Energy Forum-2017 представителей правительства, глав крупных компаний и организаций, поддерживающих и принимающих активное участие в экономических реформах, проводимых под руководством Президента Азербайджана, Председателя Caspian European Club и Caspian American Club Ильхама Алиева. Мы благодарим Администрацию Президента Азербайджана, всех членов правительства и депутатов Милли Меджлиса, министров, глав госкомитетов, госагентств и госкомпаний, которые положительно отреагировали на нашу просьбу и согласились принять участие в работе форума, посвященном предварительным результатам экономиче­ских реформ, а также согласились выступить в качестве спикеров и участников обсуждений проблем, вопросов и предло­жений, которые беспокоят компании, желающие осуществлять свою деятельность в Азербайджане», - подчеркнул Тельман Алиев.

В Caspian Energy Forum-2017 также примут участие еврокомиссары, руководители государственных структур, мини­стерств, комитетов и ведомств Азербайджана, стран каспийско-черноморского и балтийского регионов, представители ди­пломатических и международных миссий, аккредитованных в Азербайджанской Республике, а также руководители круп­ных международных компаний. В целом, в работе форума примут участие 500 делегатов из 50 стран мира.

Форум будет состоять из трех сессий. Первая сессия будет посвящена предварительным итогам проводимых эко­номических реформ, вторая сессия затронет вопросы развития нефтегазового и энергетического секторов стран каспий­ского региона, третья сессия – посвященапроектам,реализуемым в ненефтяном секторе (финансы, транспорт, ИКТ, агро­промышленность и туризм) и их продвижению на мировые рынки.

Генеральным спонсором 4-го Международного Caspian Energy Forum-2017 является Azersun Holding, спонсорами - Группа компаний «Вейселоглу», Cross Caspian Oil and Gas Logistics LLC, PolyMart и «Научно-Производственная Компания R.I.S.K.», партнерами – ООО «SOCAR Polymer», ООО «NABUCCO A&C», SINAM, “Нариманфильм”, ООО «Азпетрол Лтд.», ОАО AzMetco и ASE EXPRESS & OCS, DSV.

Регистрация для участия на форуме: http://caspianenergyforum.com/index.php/en/registration