TUIB проведет 29 апреля презентацию своей деятельности

Общественное объединение турецко-азербайджанских деловых людей и промышленников (TUIB) 29 апреля проведет презентацию своей деятельности, говорится в пресс-релизе министерства экономики Азербайджана.
Вопросы экономического сотрудничества между двумя странами обсудил глава Минэкономики Азербайджана Шахин Мустафаев с послом Турции в Баку Эрканом Озораллом.
«В ходе встречи дипломат сообщил о деятельности TUIB, о значении данной организации в развитии экономических отношений между двумя странами и в расширении сотрудничества между деловыми людьми двух стран. Э.Орозалл также пригласил Ш.Мустафаева принять участие в презентации TUIB, запланированной на 29 апреля», - отмечается в информации.
Министр, в свою очередь, отметил, что 25 апреля в Баку будет отмечаться «День предпринимателя», в котором TUIB также может принять участие.
Он сообщил и о наличии широких возможностей для экспорта продукции из Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана в Турцию и о возможности использования турецкими предпринимателями азербайджанского логистического центра в Актау.
Н.Аббасова
Лукашенко предложил СНГ решить проблемы Карабаха, Приднестровья и Донбасса
Исполком IAP в апреле 2018 года пройдет в Баку
В Азербайджане в 2016г обезврежено 15 группировок, занимавшихся торговлей людьми – замглавы МВД
Азербайджанцы занимают 1-ое место среди туристов, посещающих Трускавец – мэр города
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека - МВД
Киев и Баку расследуют вопрос выдачи поддельных дипломов студентам из Азербайджана – посол Украины
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Грузинский президент заявил о необходимости создания в стране единой системы безопасности
Узбекистан готов проводить доброжелательную и прагматичную политику в отношении всех соседей - глава МИД
Сирийская вооружённая оппозиция, вероятно, больше не будет участвовать в переговорах в Астане - представитель оппозиции
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
В Баку прошел лекторий на тему «Исторические азербайджанские ковры»
ООО «SOCAR Polymer» стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Александр Шаровский почтил память о погибших в Питерском метро
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»