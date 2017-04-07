TUIB проведет 29 апреля презентацию своей деятельности

Общественное объединение турецко-азербайджанских деловых людей и промышленников (TUIB) 29 апреля проведет презентацию своей деятельности, говорится в пресс-релизе министерства экономики Азербайджана.

Вопросы экономического сотрудничества между двумя странами обсудил глава Минэкономики Азербайджана Шахин Мустафаев с послом Турции в Баку Эрканом Озораллом.

«В ходе встречи дипломат сообщил о деятельности TUIB, о значении данной организации в развитии экономических отношений между двумя странами и в расширении сотрудничества между деловыми людьми двух стран. Э.Орозалл также пригласил Ш.Мустафаева принять участие в презентации TUIB, запланированной на 29 апреля», - отмечается в информации.

Министр, в свою очередь, отметил, что 25 апреля в Баку будет отмечаться «День предпринимателя», в котором TUIB также может принять участие.

Он сообщил и о наличии широких возможностей для экспорта продукции из Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана в Турцию и о возможности использования турецкими предпринимателями азербайджанского логистического центра в Актау.



Н.Аббасова