Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7031 EUR   1.8135 RUR   0.0299 GBR   2.1239 TRY   0.4562

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.70 Brent   54.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° Завтра 18° 9 Апр 17° 10 Апр 12°

Бизнес и законодательство 07.04.2017 13:08

TUIB проведет 29 апреля презентацию своей деятельности

Общественное объединение турецко-азербайджанских деловых людей и промышленников (TUIB) 29 апреля проведет презентацию своей деятельности, говорится в пресс-релизе министерства экономики Азербайджана.

Вопросы экономического сотрудничества между двумя странами обсудил глава Минэкономики Азербайджана Шахин Мустафаев с послом Турции в Баку Эрканом Озораллом.

«В ходе встречи дипломат сообщил о деятельности TUIB, о значении данной организации в развитии экономических отношений между двумя странами и в расширении сотрудничества между деловыми людьми двух стран. Э.Орозалл также пригласил Ш.Мустафаева принять участие в презентации TUIB, запланированной на 29 апреля», - отмечается в информации.

Министр, в свою очередь, отметил, что 25 апреля в Баку будет отмечаться «День предпринимателя», в котором TUIB также может принять участие.

Он сообщил и о наличии широких возможностей для экспорта продукции из Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана в Турцию и о возможности использования турецкими предпринимателями азербайджанского логистического центра в Актау.


Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: TUIB, ПРЕЗЕНТАЦИЯ, СРОКИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]