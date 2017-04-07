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Внутренняя политика 07.04.2017 13:10

В Азербайджане в 2016г обезврежено 15 группировок, занимавшихся торговлей людьми – замглавы МВД

Более 140 фактов торговли людьми было выявлено в Азербайджане в 2016 году, заявил заместитель министра внутренних дел Азербайджана, национальный координатор по борьбе с торговлей людьми Вилаят Эйвазов.

«В 2016 году в Азербайджане был выявлен 141 факт торговли людьми, что на 29,4% больше по сравнению с показателем 2015 года», - подчеркнул В.Эйвазов, выступая в пятницу в парламенте с ежегодным докладом по борьбе с торговлей людьми.

По его словам, в минувшем году в Азербайджане было обезврежено 15 преступных группировок, занимающихся торговлей людьми.

«В 2016 году в Азербайджане было обезврежено 15 преступных группировок, что на две больше, чем в 2015 году», - сказал В.Эйвазов.

«Установлено 70 жертв траффикинга. Всем им было выплачено единовременное пособие в размере 400 манатов. При этом 25 из них трудоустроены, 38 направлены на курсы профессиональной подготовки», - отметил он.

Замминистра отметил, что действующий при Минтруда и соцзащиты населения Центр по оказанию помощи жертвам торговли людьми (траффикинга) оказал 63 жертвам трафикинга юридическую и психологическую помощь. "7 жертвам торговли и 450 потенциальным жертвам были оказаны медицинские услуги. 31 находящийся на попечении жертв траффикинга малолетний ребенок привлечен к различным образовательным программам, трем оказана помощь в выплате алиментов, двум – в получении свидетельства о рождении, еще семь размещены в приют при «Объединении детей Азербайджана», - сказал В.Эйвазов.

Отчет национального координатора был принят большинством голосов депутатов.

Р.Бабаев

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Тэги: ТРАФФИКИНГ, СТАТИСТИКА, ОТЧЕТ


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