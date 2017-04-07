В сирийской вооруженной оппозиции приветствуют атаку США на авиабазу

В свободной сирийской армии, входящей в делегацию Высшего комитета по переговорам, видят в атаках США по авиабазам в Сирии выполнение данных Вашингтоном обязательств, заявил "Интерфаксу" представитель вооружённой оппозиции, полковник сирийской Армии Фарес аль-Бабеш.
"Крайне тяжелая гуманитарная ситуация в Сирии, среди населения, требует твёрдой позиции и действий со стороны наших друзей и братьев, чтобы остановить кровопролитие со стороны сирийцев. Выполнение этих обязательств очень приветствуется ", - сказал он.
По его мнению, "они помогут снизить число преступлений Асада против гражданского населения".
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