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Дальнее зарубежье 07.04.2017 13:15

В сирийской вооруженной оппозиции приветствуют атаку США на авиабазу

В свободной сирийской армии, входящей в делегацию Высшего комитета по переговорам, видят в атаках США по авиабазам в Сирии выполнение данных Вашингтоном обязательств, заявил "Интерфаксу" представитель вооружённой оппозиции, полковник сирийской Армии Фарес аль-Бабеш.

"Крайне тяжелая гуманитарная ситуация в Сирии, среди населения, требует твёрдой позиции и действий со стороны наших друзей и братьев, чтобы остановить кровопролитие со стороны сирийцев. Выполнение этих обязательств очень приветствуется ", - сказал он.

По его мнению, "они помогут снизить число преступлений Асада против гражданского населения".

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Тэги: СИРИЯ, ОППОЗИЦИЯ, США, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]