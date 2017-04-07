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СНГ 07.04.2017 13:21

Главы МИД стран СНГ согласовали девять документов для рассмотрения в мае президентами и премьерами стран Содружества

Девять документов, принятых СМИД СНГ, будут внесены на рассмотрение Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества.

В соответствии с повесткой дня главы внешнеполитических ведомств государств-участников СНГ рассмотрели 15 документов, сообщает узбекский МИД.

"Рассмотрено 15 документов, девять из которых будут внесены на рассмотрение Совета глав государств в октябре и Совета глав правительств Содружества в мае текущего года", - говорится в сообщении.

Принятые документы затрагивают вопросы взаимодействия стран Содружества во внешнеполитической, правовой, культурно-гуманитарной и других сферах.

Отмечается, что главы делегаций обсудили текущее состояние и перспективы развития взаимодействия на различных направлениях деятельности организации, повышения ее роли и места в международных и региональных делах.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам укрепления региональной безопасности и стабильности, углубления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обеспечения устойчивого развития государств-участников СНГ.

Участники приняли Заявление о недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении христиан, мусульман и представителей других конфессий. В документе выражается обеспокоенность в связи с продолжающимися проявлениями нетерпимости, насилия и терактами против отдельных лиц на основании их религиозной принадлежности или убеждений. Решительно осуждаются все проявления нетерпимости, дискриминации, насилия и террористических актов в отношении христиан, мусульман и представителей других конфессий. Стороны выразили намерение и впредь продвигать усилия по консолидации позиции международного сообщества на этом направлении.

Руководители МИД заслушали информацию Исполнительного комитета СНГ о распределении квот, назначении и ротации заместителей председателя Исполкома - исполнительного секретаря СНГ и других должностных лиц на квотные должности в штаб-квартире Содружества.

Одобрены для последующего внесения на рассмотрение Совета глав государств проекты Концепции сотрудничества государств-участников СНГ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и Протокола о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам.

Обсуждены вопросы реализации Межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества" в 2018 году, придания статуса базовой организации отдельным образовательным и академическим учреждениям стран СНГ по подготовке специалистов-метрологов вооруженных сил, а также кадров для органов налоговых (финансовых) расследований.

Как отмечается, заседание прошло в конструктивном духе и в атмосфере взаимопонимания.

Очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ намечено на 10 октября в Москве.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, МИД, СНГ, ДОКУМЕНТЫ


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