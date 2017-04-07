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СНГ 07.04.2017 18:14

В Узбекистане возведут мемориал в память о Каримове

Мемориальное сооружение планируется построить на могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова, сообщила его младшая дочь Лола Каримова-Тилляева.

"В целях увековечивания памяти первого президента - отца-основателя государственной независимости Узбекистана было принято решение основать надгробное мемориальное сооружение", - написала Л.Каримова-Тилляева в пятницу на своей странице в Facebook.

По ее данным, в связи с этим республиканской комиссией и главным управлением по охране и использованию объектов культурного наследия при министерстве культуры внесен на рассмотрение проект строения на месте упокоения И.Каримова на территории комплекса мечети Хазрат Хизр.

"Мы надеемся, что совсем скоро начнутся непосредственные работы по возведению надгробного сооружения", - отметила дочь покойного главы государства.

Л.Каримова-Тилляева также сообщила, что одновременно ведется работа по согласованию проекта мавзолея с Центром всемирного наследия ЮНЕСКО и ИКОМОС (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест).

Постоянное представительство Узбекистана при ЮНЕСКО ознакомило обе организации с проектом по возведению мемориального сооружения.

По ее словам, в декабре прошлого года эксперты этих организаций посетили комплекс Хазрат-Хизр и направили свои рекомендации для проведения необходимых работ в соответствии с критериями ЮНЕСКО, способствующих сохранению исторического облика объекта всемирного наследия.

И.Каримов умер 2 сентября в возрасте 78 лет и был похоронен согласно его воле в Самарканде на историческом кладбище Шахи-Зинда.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, КАРИМОВ, МЕМОРИАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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