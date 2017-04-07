В Узбекистане возведут мемориал в память о Каримове

Мемориальное сооружение планируется построить на могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова, сообщила его младшая дочь Лола Каримова-Тилляева.
"В целях увековечивания памяти первого президента - отца-основателя государственной независимости Узбекистана было принято решение основать надгробное мемориальное сооружение", - написала Л.Каримова-Тилляева в пятницу на своей странице в Facebook.
По ее данным, в связи с этим республиканской комиссией и главным управлением по охране и использованию объектов культурного наследия при министерстве культуры внесен на рассмотрение проект строения на месте упокоения И.Каримова на территории комплекса мечети Хазрат Хизр.
"Мы надеемся, что совсем скоро начнутся непосредственные работы по возведению надгробного сооружения", - отметила дочь покойного главы государства.
Л.Каримова-Тилляева также сообщила, что одновременно ведется работа по согласованию проекта мавзолея с Центром всемирного наследия ЮНЕСКО и ИКОМОС (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест).
Постоянное представительство Узбекистана при ЮНЕСКО ознакомило обе организации с проектом по возведению мемориального сооружения.
По ее словам, в декабре прошлого года эксперты этих организаций посетили комплекс Хазрат-Хизр и направили свои рекомендации для проведения необходимых работ в соответствии с критериями ЮНЕСКО, способствующих сохранению исторического облика объекта всемирного наследия.
И.Каримов умер 2 сентября в возрасте 78 лет и был похоронен согласно его воле в Самарканде на историческом кладбище Шахи-Зинда.
Алиев на встрече с телерадиоведущим Соловьем отметил всестороннее развитие азербайджано-российских отношений
Баку заинтересован в углублении политического диалога с Амстердамом – глава МИД Азербайджана
Суд в Азербайджане продлил срок ареста блогера Лапшина еще на три месяца
Компаниям Азербайджана предложено стать резидентами Буденновского технопарка в Ставрополье
Бакметрополитен заплатит свыше 170 тыс. манатов за восстановление мозаичного панно на станции Низами
Эстония заинтересована в присоединении к транспортному коридору Север-Юг -министр
Gem Diamonds нашла в Лесото алмаз массой 114 карат
В 2018 году может быть повышена зарплата 45 тыс. учителей, прошедших диагностическое оценивание - Минобразование
Азербайджанцы занимают 1-ое место среди туристов, посещающих Трускавец – мэр города
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
В Баку прошел лекторий на тему «Исторические азербайджанские ковры»
ООО «SOCAR Polymer» стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Александр Шаровский почтил память о погибших в Питерском метро
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»