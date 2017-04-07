В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека - МВД

Два человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана двух дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
За сутки на территории республики зафиксировано 87 преступлений, 32 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 82 человека.
Зафиксировано, в том числе, 11 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один – с незаконным хранением оружия.
Р.Бабаев
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