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Туризм 07.04.2017 13:58

Азербайджанцы занимают 1-ое место среди туристов, посещающих Трускавец – мэр города

Граждане Азербайджана занимают 1-ое место среди иностранцев, посещающих украинский санаторный город Трускавец, заявил мэр города Андрей Кульчинский.

«Количество азербайджанских туристов за последний год в Трускавце увеличилось в 2 раза – до 7 тыс. человек. Азербайджанцы держат марку и занимают 1-ое место среди иностранных гостей», - сказал А.Кульчинский на пресс-конференции в Баку в пятницу.

В свою очередь, гендиректор санатория Карпаты Лев Грицак отметил, что более четверти всех приезжающих в Трускавец азербайджанцев отдыхают в возглавляемой им лечебнице.

«В санатории на самом высоком уровне обеспечены меры безопасности. Да и сами азербайджанцы доброжелательные гости»,- отметил он.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТРУСКАВЕЦ, ТУРИСТЫ, ЛИДЕРСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]