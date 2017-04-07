Азербайджанцы занимают 1-ое место среди туристов, посещающих Трускавец – мэр города

Граждане Азербайджана занимают 1-ое место среди иностранцев, посещающих украинский санаторный город Трускавец, заявил мэр города Андрей Кульчинский.
«Количество азербайджанских туристов за последний год в Трускавце увеличилось в 2 раза – до 7 тыс. человек. Азербайджанцы держат марку и занимают 1-ое место среди иностранных гостей», - сказал А.Кульчинский на пресс-конференции в Баку в пятницу.
В свою очередь, гендиректор санатория Карпаты Лев Грицак отметил, что более четверти всех приезжающих в Трускавец азербайджанцев отдыхают в возглавляемой им лечебнице.
«В санатории на самом высоком уровне обеспечены меры безопасности. Да и сами азербайджанцы доброжелательные гости»,- отметил он.
Ф.Исазаде
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