МИД Украины поддержал американский удар по Сирии

МИД Украины выразил поддержку удару США по Сирии.

"Действия США должны быть поддержаны для предотвращения дальнейших военных преступлений (сирийского) режима, в частности, против мирного населения", - отмечается в заявлении МИД, распространенном в пятницу.

В Киеве заявили, что любое применение химического оружия является вопиющим нарушением международного права и военным преступлением, виновные в его применении в Сирии должны быть привлечены к ответственности. "Безнаказанность нарушителя международного права, применяющего химическое оружие, ведет к дальнейшим преступлениям с его стороны... Спонсоры и те, кто покрывают преступный сирийский режим, также несут ответственность за использование оружия массового уничтожения и жертвы среди гражданского населения в Сирии", - говорится в заявлении.