Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7031 EUR   1.8135 RUR   0.0299 GBR   2.1239 TRY   0.4562

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.70 Brent   54.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° Завтра 18° 9 Апр 17° 10 Апр 12°

СНГ 07.04.2017 14:10

МИД Украины поддержал американский удар по Сирии

МИД Украины выразил поддержку удару США по Сирии.

"Действия США должны быть поддержаны для предотвращения дальнейших военных преступлений (сирийского) режима, в частности, против мирного населения", - отмечается в заявлении МИД, распространенном в пятницу.

В Киеве заявили, что любое применение химического оружия является вопиющим нарушением международного права и военным преступлением, виновные в его применении в Сирии должны быть привлечены к ответственности. "Безнаказанность нарушителя международного права, применяющего химическое оружие, ведет к дальнейшим преступлениям с его стороны... Спонсоры и те, кто покрывают преступный сирийский режим, также несут ответственность за использование оружия массового уничтожения и жертвы среди гражданского населения в Сирии", - говорится в заявлении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, МИД, СИРИЯ, США


Похожие новости


Глава МИД Украины отложил визит в Грузию по рекомендации врачей Глава МИД Турции заявляет о непризнании Анкарой вхождения Крыма в состав России Порошенко поручает МИД Украины организовать разговор с Путиным Россия привержена обмену пленными согласно минским договоренностям - Лавров Карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе соблюдения территориальной целостности Азербайджана - МИД Украины Ситуация с украинским правительством влияет на мнение западных партнеров - глава МИД Климкин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]