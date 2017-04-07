Lehman Brothers готов возместить инвесторам потери по ипотечным бумагам на $1 млрд

Инвестиционный банк Lehman Brothers Holdings Inc., банкротство которого в 2008 году стало катализатором мирового финансового кризиса, может выплатить порядка $1 млрд для урегулирования с институциональными инвесторами спора относительно возмещения их потерь по облигациям, выпущенным банком в рамках секьюритизации проблемных ипотечных кредитов, пишет газета The Wall Street Journal.

Урегулирование этого дела позволит Lehman преодолеть одно из последних крупных препятствий на пути к сворачиванию его операций спустя восемь лет после объявления о банкротстве.

Предложенные инвестбанком условия урегулирования спора требуют одобрения суда, который рассмотрит этот вопрос в июле 2017 года.

Утверждение соглашения подведет черту под выплатами Lehman, связанными с ипотекой, на уровне $2,416 млрд.

Адвокат Роберт Мэдден, представляющий инвесторов в споре с Lehman, заявил, что не видит причин, по которым инвесторам стоило бы отказываться от гарантий возмещения инвестбанком потерь в размере $1 млрд и более.

Инвесторам необходимо принять решение о том, готовы ли они согласиться на условия урегулирования спора, предложенные Lehman, до 1 июня.

Lehman Brothers, основанный в 1850 году, подал заявку о признании банкротом в сентябре 2008 года. До этого он был четвертым по величине инвестиционным банком США с годовой выручкой порядка $50 млрд и прибылью в $4 млрд.