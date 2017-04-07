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Финансы 07.04.2017 14:12

Lehman Brothers готов возместить инвесторам потери по ипотечным бумагам на $1 млрд

Инвестиционный банк Lehman Brothers Holdings Inc., банкротство которого в 2008 году стало катализатором мирового финансового кризиса, может выплатить порядка $1 млрд для урегулирования с институциональными инвесторами спора относительно возмещения их потерь по облигациям, выпущенным банком в рамках секьюритизации проблемных ипотечных кредитов, пишет газета The Wall Street Journal.

Урегулирование этого дела позволит Lehman преодолеть одно из последних крупных препятствий на пути к сворачиванию его операций спустя восемь лет после объявления о банкротстве.

Предложенные инвестбанком условия урегулирования спора требуют одобрения суда, который рассмотрит этот вопрос в июле 2017 года.

Утверждение соглашения подведет черту под выплатами Lehman, связанными с ипотекой, на уровне $2,416 млрд.

Адвокат Роберт Мэдден, представляющий инвесторов в споре с Lehman, заявил, что не видит причин, по которым инвесторам стоило бы отказываться от гарантий возмещения инвестбанком потерь в размере $1 млрд и более.

Инвесторам необходимо принять решение о том, готовы ли они согласиться на условия урегулирования спора, предложенные Lehman, до 1 июня.

Lehman Brothers, основанный в 1850 году, подал заявку о признании банкротом в сентябре 2008 года. До этого он был четвертым по величине инвестиционным банком США с годовой выручкой порядка $50 млрд и прибылью в $4 млрд.

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Тэги: США, LEHMAN, ИНВЕСТОРЫ, СОГЛАШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]