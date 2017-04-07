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Дальнее зарубежье 07.04.2017 14:14

Американский ракетный удар унес жизнь девяти мирных жителей, в том числе четырех детей - сирийские СМИ

В результате нанесенного США ракетного удара по сирийской авиабазе в провинции Хомс погибли девять мирных жителей, сообщают официальные СМИ Сирии.

По их данным, среди погибших - четверо детей.

Убитые мирные жители проживали в районах, расположенных близ подвергшейся ударам авиабазы "Шайрат".

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Тэги: СИРИЯ, ЖИТЕЛИ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]