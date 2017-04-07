Американский ракетный удар унес жизнь девяти мирных жителей, в том числе четырех детей - сирийские СМИ

В результате нанесенного США ракетного удара по сирийской авиабазе в провинции Хомс погибли девять мирных жителей, сообщают официальные СМИ Сирии.

По их данным, среди погибших - четверо детей.

Убитые мирные жители проживали в районах, расположенных близ подвергшейся ударам авиабазы "Шайрат".