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Бизнес и законодательство 07.04.2017 14:24

Госкомстандартизации остановил срок действия аттестата лаборатории по градуировке компании Avanqard CXM

Госкомитет по стандартизации, метрологии и патенту Азербайджана (ГКСМП) остановил срок действия аккредитационного аттестата лаборатории по градуировке ООО «Avanqard CXM» из-за недостатков в ее деятельности, отмечается в сообщении ведомства.

«Госслужба по аккредитации при ГКСМП провела инспекцию в лаборатории по градуировке резервуаров ООО «Avanqard CXM», в ходе которой была произведена оценка на ее соответствие требованиям стандарта AZS ISO/IEC 17025/2008 «Общие требования к полномочиям испытательных и калибровочных лабораторий». Инспекция выявила ряд недостатков», - отмечается в информации.

В частности, было выявлено отсутствие в лаборатории системы управления и просроченные свидетельства на оборудование и контрольно-измерительные средства, используемые здесь для градуировки резервуаров.

«В результате инспекции было принято решение о прекращении срока действия аккредитационных аттестатов лаборатории и по устранению выявленных недостатков», - отмечается в информации.

Н.Аббасова

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Тэги: ЛАБОРАТОРИЯ, АТТЕСТАЦИЯ, АННУЛИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]