Госкомстандартизации остановил срок действия аттестата лаборатории по градуировке компании Avanqard CXM

Госкомитет по стандартизации, метрологии и патенту Азербайджана (ГКСМП) остановил срок действия аккредитационного аттестата лаборатории по градуировке ООО «Avanqard CXM» из-за недостатков в ее деятельности, отмечается в сообщении ведомства.

«Госслужба по аккредитации при ГКСМП провела инспекцию в лаборатории по градуировке резервуаров ООО «Avanqard CXM», в ходе которой была произведена оценка на ее соответствие требованиям стандарта AZS ISO/IEC 17025/2008 «Общие требования к полномочиям испытательных и калибровочных лабораторий». Инспекция выявила ряд недостатков», - отмечается в информации.

В частности, было выявлено отсутствие в лаборатории системы управления и просроченные свидетельства на оборудование и контрольно-измерительные средства, используемые здесь для градуировки резервуаров.

«В результате инспекции было принято решение о прекращении срока действия аккредитационных аттестатов лаборатории и по устранению выявленных недостатков», - отмечается в информации.

Н.Аббасова