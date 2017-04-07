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Дальнее зарубежье 07.04.2017 17:45

Удар США по авиабазе в Сирии не повлиял на ход гуманитарных операций в стране, отмечают в ООН

Ракетный удар США по авиабазе в Сирии не повлиял на операции по оказанию гуманитарной помощи в этой стране, заявил в ходе брифинга в пятницу представитель Управления Верховного комиссара ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) Йенс Лерке.

По сообщению европейских СМИ, он пояснил, что не получал данных, которые бы указывали на то, что ракетный удар как-то повлиял на работу гуманитарных организаций.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, ГУМПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]