Удар США по авиабазе в Сирии не повлиял на ход гуманитарных операций в стране, отмечают в ООН

Ракетный удар США по авиабазе в Сирии не повлиял на операции по оказанию гуманитарной помощи в этой стране, заявил в ходе брифинга в пятницу представитель Управления Верховного комиссара ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) Йенс Лерке.

По сообщению европейских СМИ, он пояснил, что не получал данных, которые бы указывали на то, что ракетный удар как-то повлиял на работу гуманитарных организаций.