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Регион 07.04.2017 18:05

Грузинский премьер считает доклад президента о ситуации в стране поверхностным

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили считает, что ежегодный доклад президента Георгия Маргвелашвили о ситуации в республике, представленный в пятницу, мог бы быть более глубоким и объективным.

"Президент представил свои взгляды о проходящих в стране явлениях. Я могу сказать, что по ряду направлений, таких как судебная система, экономическое положение, развитие демократии и демократических институтов, не только по нашему мнению, но мнению наших друзей и партнеров, в Грузии имеется существенный прогресс. Я желал бы, чтобы выступление президента было более содержательным, глубоким и объективным", - сказал Г.Квирикашвили журналистам.

Г.Маргвелашвили в своем выступлении в парламенте подверг критике правящую партию "Грузинская мечта", заявив, что она отказалась от диалога и замкнулась в себе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ПРЕЗИДЕНТ, ДОКЛАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]