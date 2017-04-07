Грузинский премьер считает доклад президента о ситуации в стране поверхностным

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили считает, что ежегодный доклад президента Георгия Маргвелашвили о ситуации в республике, представленный в пятницу, мог бы быть более глубоким и объективным.
"Президент представил свои взгляды о проходящих в стране явлениях. Я могу сказать, что по ряду направлений, таких как судебная система, экономическое положение, развитие демократии и демократических институтов, не только по нашему мнению, но мнению наших друзей и партнеров, в Грузии имеется существенный прогресс. Я желал бы, чтобы выступление президента было более содержательным, глубоким и объективным", - сказал Г.Квирикашвили журналистам.
Г.Маргвелашвили в своем выступлении в парламенте подверг критике правящую партию "Грузинская мечта", заявив, что она отказалась от диалога и замкнулась в себе.
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