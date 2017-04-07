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Регион 07.04.2017 18:42

Грузинский президент заявил о желании страны "вернуться в историческую семью" европейских государств

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявляет, что в процессе европейской интеграции страна достигла больших успехов, но окончательной целью Тбилиси является вступление в Евросоюз.

"Мы действительно сделали шаги вперед в процессе европейской интеграции, в прошлом году вступили в силу соглашения с ЕС об ассоциировании и о свободной торговле, в этом году вступил в силу режим безвизовых краткосрочных поездок в страны Шенгенской зоны, но мы не должны удовлетворяться достигнутым", - заявил Г.Маргвелашвили в пятницу, выступая в парламенте Грузии с ежегодным докладом.

По его словам, "декларированная и окончательная цель Грузии, это возвращение в историческую семью европейских государств".

В этой связи он заявил о необходимости усиления сотрудничества в этом направлении со странами-партнерами.

"Необходимо обеспечить больше включенности стран-друзей в процессы европейской и евроатлантической интеграции Грузии", - подчеркнул Г.Маргвелашвили.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]