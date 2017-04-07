Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявляет, что в процессе европейской интеграции страна достигла больших успехов, но окончательной целью Тбилиси является вступление в Евросоюз.

"Мы действительно сделали шаги вперед в процессе европейской интеграции, в прошлом году вступили в силу соглашения с ЕС об ассоциировании и о свободной торговле, в этом году вступил в силу режим безвизовых краткосрочных поездок в страны Шенгенской зоны, но мы не должны удовлетворяться достигнутым", - заявил Г.Маргвелашвили в пятницу, выступая в парламенте Грузии с ежегодным докладом.

По его словам, "декларированная и окончательная цель Грузии, это возвращение в историческую семью европейских государств".

В этой связи он заявил о необходимости усиления сотрудничества в этом направлении со странами-партнерами.

"Необходимо обеспечить больше включенности стран-друзей в процессы европейской и евроатлантической интеграции Грузии", - подчеркнул Г.Маргвелашвили.