Греция достигла предварительного соглашения с кредиторами об экономических реформах

Греция на переговорах в пятницу достигла предварительного соглашения об экономических реформах с кредиторами, отслеживающими выполнение условий третьей программы финансовой помощи стране; теперь препятствия для получения следующего транша практически устранены, и аудиторы вернутся в Афины для окончательного согласования.

Как пишет Financial Times, договоренности распространяются на реформы, которые Греция обещает осуществить в 2019-2020 годах: снижение пенсий и расширение налоговой базы.

"Крупные блоки (соглашения - ИФ) были прояснены, и это должно позволить нам ускориться и перейти к финальному этапу. Дальнейшая работа продолжится в ближайшие дни с целью как можно быстрее вернуть миссию в Афины и завершить работу", - заявил журналистам министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум, возглавляющий совет министров финансов еврозоны (Еврогруппу).

В ходе заседания на Мальте 6-7 апреля Еврогруппа активно обсуждала греческий вопрос. До этого переговоры Греции, ее европейских кредиторов и Международного валютного фонда стопорились в течение нескольких месяцев из-за отсутствия единого подхода к реформированию пенсионной системы, трудового законодательства и налогообложения страны.

В июле Греция должна выплатить кредиторам более 7 млрд евро, что практически невозможно без нового транша помощи.

Греция и ее кредиторы достигли соглашения о реализации экономических мер, эквивалентных 2% греческого ВВП - половина в 2019 году, в основном за счет пенсионной реформы, остаток - в 2020 году путем изменения налога на доходы физических лиц, сообщает агентство Bloomberg.