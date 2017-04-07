Украина, Германия и Франция на переговорах в Минске высказались за разблокирования процесса обмена пленными в Донбассе

Дипломатические советники лидеров Украины, Германии и Франции на переговорах в Минске 6 апреля высказались за первоочередное выполнение компонентов безопасности Минских соглашений, говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

Участники встречи, в частности, осудили нарушение ополченцами режима прекращения огня, введенного с 1 апреля 2017 года в соответствии с решением трехсторонней контактной группы, отметили в Киеве.

Стороны выступили за немедленную консолидацию "режима тишины" на Донбассе.

Также речь шла об отводе тяжелых вооружений, безопасных условиях для работы представителей СММ ОБСЕ на Донбассе и предоставлении им доступа по всей территории.

Согласно информации, Украина, Германия и Франция призвали Россию разблокировать процесс освобождения пленных в Донбассе, в частности накануне Пасхальных праздников. В очередной раз было подчеркнуто, что освобождение пленных "требует неотложного решения".

"Стороны договорились продолжать интенсивные контакты в рамках Нормандского формата с целью согласования "дорожной карты" выполнения Минских договоренностей", - сказано в сообщении.