Де Мистура отслеживает ситуацию после удара США по Сирии, проводит консультации

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура внимательно следит за ситуацией после нанесения США ракетных ударов по базе в Сирии.

"Спецпосланник внимательно следит за ситуацией, в том числе проводит консультации с соответствующими лицами", - сказали "Интерфаксу" в офисе С.де Мистуры.

"ООН предоставит дополнительные комментарии, как только появится больше информации",- добавил собеседник агентства.

В пятницу США нанесли ракетами "Томагавк" удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс. Это стало первой прямой атакой Соединенных Штатов против сирийского правительства и самым радикальным военным решением президента США Дональда Трампа с момента его вступления в должность. По базе с военных кораблей в Средиземном море было выпущено около 60 ракет.

США подвергли Сирию атаке крылатыми ракетами в ответ на вероятное применение правительством Дамаска химоружия в районе провинции Идлиб.