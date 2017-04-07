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Дальнее зарубежье 07.04.2017 20:01

Член Палаты представителей Конгресса США раскритиковала удар по Сирии

Член палаты представителей Конгресса США от Гавайских островов Тулси Габбард назвала решение об ударе американскими ракетами по правительственной авиабазе в Сирии недальновидным и безрассудным, сообщило в пятницу издание "Хилл".

"Эта администрация (президента США Дональда Трампа) действовала безрассудно, без идеи о том, что может последовать за американской атакой по Сирии, нанесенной не дожидаясь результатов экспертизы с места химической атаки", - заявила она.

"Меня злит и печалит то, что президент Трамп прислушался к советам "военных ястребов" и усугубил нашу незаконную войну по смене режима в Сирии и свержению сирийского правительства", - добавила Т.Габбард.

"Эта эскалация недальновидна и приведет к еще большему числу гражданских жертв, беженцев, усилению "Аль-Каиды" (террористическая группировка, запрещена в РФ) и других террористов, а также возможной ядерной войне с Россией", - заявила член Конгресса.

В начале 2017 года Т.Габбард посетила Сирию, где встретилась с президентом страны Башаром Асадом. Тогда представитель Конгресса назвала противников Б.Асада в Сирии террористами и призвала США и другие страны прекратить оказывать им поддержку. Кроме того, Т.Габбард не раз заявляла о необходимости диалога с Дамаском.

Ранее сообщалось, что США нанесли в ночь на пятницу ракетами "Томагавк" удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс на западе страны. Это стало первой прямой атакой Соединенных Штатов против позиций сирийского правительства и самым радикальным военным решением президента США Дональда Трампа с момента его вступления в должность.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, УДАР, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]