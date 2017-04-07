Член Палаты представителей Конгресса США раскритиковала удар по Сирии

Член палаты представителей Конгресса США от Гавайских островов Тулси Габбард назвала решение об ударе американскими ракетами по правительственной авиабазе в Сирии недальновидным и безрассудным, сообщило в пятницу издание "Хилл".
"Эта администрация (президента США Дональда Трампа) действовала безрассудно, без идеи о том, что может последовать за американской атакой по Сирии, нанесенной не дожидаясь результатов экспертизы с места химической атаки", - заявила она.
"Меня злит и печалит то, что президент Трамп прислушался к советам "военных ястребов" и усугубил нашу незаконную войну по смене режима в Сирии и свержению сирийского правительства", - добавила Т.Габбард.
"Эта эскалация недальновидна и приведет к еще большему числу гражданских жертв, беженцев, усилению "Аль-Каиды" (террористическая группировка, запрещена в РФ) и других террористов, а также возможной ядерной войне с Россией", - заявила член Конгресса.
В начале 2017 года Т.Габбард посетила Сирию, где встретилась с президентом страны Башаром Асадом. Тогда представитель Конгресса назвала противников Б.Асада в Сирии террористами и призвала США и другие страны прекратить оказывать им поддержку. Кроме того, Т.Габбард не раз заявляла о необходимости диалога с Дамаском.
Ранее сообщалось, что США нанесли в ночь на пятницу ракетами "Томагавк" удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс на западе страны. Это стало первой прямой атакой Соединенных Штатов против позиций сирийского правительства и самым радикальным военным решением президента США Дональда Трампа с момента его вступления в должность.
Алиев на встрече с телерадиоведущим Соловьем отметил всестороннее развитие азербайджано-российских отношений
Баку заинтересован в углублении политического диалога с Амстердамом – глава МИД Азербайджана
Суд в Азербайджане продлил срок ареста блогера Лапшина еще на три месяца
Компаниям Азербайджана предложено стать резидентами Буденновского технопарка в Ставрополье
Бакметрополитен заплатит свыше 170 тыс. манатов за восстановление мозаичного панно на станции Низами
Эстония заинтересована в присоединении к транспортному коридору Север-Юг -министр
Gem Diamonds нашла в Лесото алмаз массой 114 карат
В 2018 году может быть повышена зарплата 45 тыс. учителей, прошедших диагностическое оценивание - Минобразование
Азербайджанцы занимают 1-ое место среди туристов, посещающих Трускавец – мэр города
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
В Баку прошел лекторий на тему «Исторические азербайджанские ковры»
ООО «SOCAR Polymer» стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Александр Шаровский почтил память о погибших в Питерском метро
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»