Могерини: США предупредили ЕС, что их удары по Сирии - это средство сдерживания

США сообщили Европейскому союзу, что нанесли удары по аэродрому Шайрат в Сирии с намерением предотвратить распространение и применение химического оружия, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"США также сообщили нам, что эти удары являются ограниченными и направлены на предотвращение и сдерживание совершения дальнейших злодеяний, связанных с химическим оружием", - говорится в заявлении высокого представителя по иностранным делам, распространенным в пятницу в Брюсселе.

"ЕС будет продолжать поддерживать усилия и работу ОЗХО (Организации по запрещению химоружия), в частности в Сирии, включая Объединенный следственный механизм ОЗХО-ООН, в отношении расследования применения химического оружия. Те, кого признали виновными, должны быть наказаны в рамках Организации Объединенных Наций", - отметила Ф.Могерини.

Она напомнила, что ЕС осудил химическую атаку 4 апреля на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, в результате которой у многих жертв наблюдались симптомы отравления газом. ЕС придерживается позиции, что использование химического оружия или химических веществ в качестве оружия равносильно военному преступлению, и выявленные виновники должны нести ответственность за это нарушение международного права.

Ф.Могерини повторила, что Евросоюз "твердо верит, что не может быть военного решения конфликта" и что ЕС "привержен единству, суверенитету, территориальной целостности и независимости сирийского государства".

"Только надежное политическое решение, как оно определено в резолюции 2254 СБ ООН и Женевском коммюнике 2012 года, обеспечит мир и стабильность в Сирии и даст возможность решительного поражения ИГИЛ и других террористических групп в Сирии, определенных ООН", - сказано в заявлении главы европейской дипломатии.

"ЕС вновь заявляет о своей поддержке проходящих в Женеве межсирийских переговоров для достижения политического урегулирования сирийского конфликта. Это еще более актуально сейчас, как было подтверждено на Международной конференции "Поддержка будущего Сирии и региона", которую Европейский союз провел в Брюсселе 4-5 апреля 2017 года", - подчеркнула Ф.Могерини.