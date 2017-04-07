Эрдоган приветствует ракетный удар США по сирийской базе, но считает это недостаточным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал нанесенный США ракетный удар по авиабазе сирийских правительственных ВВС позитивным шагом, но отметил, что следует предпринять более серьезные меры по защите сирийского населения.

"Мы считаем это позитивным и конкретным шагом, предпринятым против военных преступлений режима Асада. Этого достаточно? Я не считаю, что этого достаточно. Настало время, чтобы предпринять серьезные меры по защите мирного сирийского населения", - цитирует турецкая пресса слова Р.Т.Эрдогана.

По его словам, "у международного сообщества есть возможность положить конец режиму (Асада - ИФ) и террористическим организациям".

Ранее сообщалось, что США нанесли в ночь на пятницу ракетами "Томагавк" удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс на западе страны. Это стало первой прямой атакой Соединенных Штатов против позиций сирийского правительства и самым радикальным военным решением президента США Дональда Трампа с момента его вступления в должность.