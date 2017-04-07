Глава МИД Бельгии сожалеет об односторонней манере, в которой США приняли решение по Сирии

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс дистанцировался от примененной Соединенными Штатами манеры принятия решения об ударе по Сирии.

"Американский президент уже несколько раз объявил свою волю действовать в более односторонней манере. Можно сожалеть, что приходится видеть мир, который меньше организуется в многосторонних инстанциях", - сказал глава бельгийского МИД телеканалу RTL.

Он высказался за более инициативную роль ЕС в сирийских делах. "Чтобы эта инициатива, с одной стороны, была направлена на деэскалацию", а "с другой - на политическое решение", отметил Д.Рейндерс.

По его словам, "решение не будет военным". "Понадобится политическое решение, а для этого нужно будет, чтобы все участвовали", - сказал глава бельгийского МИД.

По его словам, итогом политического решения должно стать удаление президента Сирии Башара Асада. "Особенно нужно, чтобы по завершении этого политического решения было согласие о том, что Башар Асад присутствовать не должен", - сказал он.