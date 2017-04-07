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Дальнее зарубежье 07.04.2017 17:44

Трамп может уволить главу аппарата Белого дома Прибуса и советника Бэннона - СМИ

Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант с удалением из Белого дома главы его аппарата Райнса Прибуса, а также советника по стратегическим вопросам Стива Бэннона, сообщают в пятницу американские СМИ со ссылкой на неназванные источники в администрации.

Однако точно неизвестно, когда Д.Трамп может объявить об отставке Р.Прибуса и С.Бэннона, и принято ли на этот счет окончательное решение.

По данным СМИ, в настоящий момент в Белом доме на должность нового главы аппарата рассматривают две кандидатуры - лидера республиканского большинства в Палате представителей Кевина Маккарти и советника по экономическим вопросам Гэри Кона.

СМИ напоминают, что ранее на этой неделе С.Бэннон был выведен из состава Совета по национальной безопасности Белого дома.

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Тэги: США, АДМИНИСТРАЦИЯ, ПЕРСОНАЛ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]