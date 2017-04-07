Немецкая TELC извинилась перед Баку за искажение карты Азербайджаном - МИД

Немецкая компания TELC (The European Language Certificates) принесла Баку свои извинения в связи с искажением карты Азербайджана и обещала исправить ошибку, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
В учебнике немецкого языка для детей мигрантов была опубликована карта, на которой Нахчыванская Автономная Республика Азербайджана была представлена как территория Армении. В связи с этим, посольство Азербайджана в Германии обратилось к издавшей учебник компании TELC и предприняла необходимые меры.
«Действительно, в томах В1.1 и В1.2 нашего учебника «Просто хорошо! Немецкий язык для интеграции» была опубликована искаженная карта мира, купленная в агентстве Fotolia. Мы сожалеем по поводу этой ошибки. Мы узнали о ней благодаря бдительности наших клиентов. Мы переиздадим эти тома и изменим карту»,- отмечается в сообщении компании, направленной в посольство Азербайджана в Германии.
Ф.Исазаде
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