Эстония заинтересована в присоединении к транспортному коридору Север-Юг -министр

Эстония намерена подключиться к международному транспортному коридору «Север-Юг», отмечается в сообщении ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).
Перспективы сотрудничества двух стран в сфере железнодорожного транспорта обсудили глава АЖД Джавид Гурбанов и министр государственного управления Эстонии Михаил Корб.
«В ходе встречи М.Корб отметил необходимость расширения двухстороннего сотрудничества с Азербайджаном и заявил о намерении Эстонии подключиться к транспортному коридору «Север-Юг», - подчеркивается в информации.
По итогам встречи стороны подписали двухсторонний меморандум о сотрудничестве.
Транспортный коридор «Север-Юг» рассчитан на транспортировку грузов из Индии и стран Персидского залива в Россию, Западную Европу, балтийские и скандинавские страны. Основным преимуществом коридора «Север-Юг» по сравнению с другими маршрутами является снижение расстояния и сроков доставки грузов в два-три раза. Если перевозка грузов морским путем через Персидский залив, Суэцкий канал, Средиземное море в Хельсинки осуществляется в течение 45-60 дней, то по коридору «Север-Юг» время доставки грузов составляет 20-25 дней.
С целью развития перевозок по этому направлению Азербайджан, Иран и Россия в 2005 году заключили соглашение о строительстве сегментов железной дороги на территории Ирана протяженностью 375 км и Азербайджана между Астарой и азербайджано-иранской границей, а также реконструкции уже существующей железной дороги на территории Азербайджана.
Н.Аббасова
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