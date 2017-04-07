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СНГ 07.04.2017 18:05

В Петербурге арестован первый из подозреваемых по делу о теракте

Невский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу заключил под стражу первого из шести подозреваемых по делу о теракте в метро, задержанных накануне в северной столице.

Как передал корреспондент "Интерфакса", по решению судьи до 5 июня отправлен под арест 23-летний Азамжон Махмудов, уроженец Узбекистана из города Бухара.

"В ходе обыска по данному адресу (в квартире на Товарищеском проспекте - ИФ) было изъято СВУ схожее с использованным при совершении теракта в метрополитене", - сказал представитель следствия.

Следствие считает, что подозреваемый может скрыться и уничтожить доказательства.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПЕТЕРБУРГ, ТЕРАКТ, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]