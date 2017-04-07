В Петербурге арестован первый из подозреваемых по делу о теракте

Невский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу заключил под стражу первого из шести подозреваемых по делу о теракте в метро, задержанных накануне в северной столице.

Как передал корреспондент "Интерфакса", по решению судьи до 5 июня отправлен под арест 23-летний Азамжон Махмудов, уроженец Узбекистана из города Бухара.

"В ходе обыска по данному адресу (в квартире на Товарищеском проспекте - ИФ) было изъято СВУ схожее с использованным при совершении теракта в метрополитене", - сказал представитель следствия.

Следствие считает, что подозреваемый может скрыться и уничтожить доказательства.