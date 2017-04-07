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Дальнее зарубежье 07.04.2017 18:15

Медведев: удар США по Сирии был "на грани боевых столкновений с РФ"

США нанесли ракетный удар по Сирии "на грани боевых столкновений с Россией", в нарушение как международного права, так и существующих внутри Соединенных Штатов процедур, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Вместо растиражированного тезиса о совместной борьбе с главным врагом - ИГИЛ (группировка запрещена в РФ - ИФ) администрация Трампа доказала, что будет яростно вести борьбу с законным правительством Сирии. В жестком противоречии с нормами международного права, без одобрения ООН. С нарушением собственных процедур, устанавливающих необходимость предварительного уведомления Конгресса о военной операции, которая не связана с нападением на США", - написал он на своей странице в Facebook в пятницу.

"На грани боевых столкновений с Россией", - добавил глава правительства.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МЕДВЕДЕВ, СИРИЯ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]