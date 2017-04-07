США нанесли ракетный удар по Сирии "на грани боевых столкновений с Россией", в нарушение как международного права, так и существующих внутри Соединенных Штатов процедур, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Вместо растиражированного тезиса о совместной борьбе с главным врагом - ИГИЛ (группировка запрещена в РФ - ИФ) администрация Трампа доказала, что будет яростно вести борьбу с законным правительством Сирии. В жестком противоречии с нормами международного права, без одобрения ООН. С нарушением собственных процедур, устанавливающих необходимость предварительного уведомления Конгресса о военной операции, которая не связана с нападением на США", - написал он на своей странице в Facebook в пятницу.

"На грани боевых столкновений с Россией", - добавил глава правительства.