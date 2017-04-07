Шведский парламент оцеплен после теракта в Стокгольме, закрыт метрополитен - ТВ

Здание парламента Швеции в Стокгольме оцеплено после теракта, в ходе которого грузовик совершил наезд на пешеходов в центре города, передает американский телеканал Си-Эн-Эн.

Кроме этого, телеканал сообщил о закрытии стокгольмского метрополитена.

По последним данным, число жертв теракта выросло до пяти человек.

Также сообщается, что полиция задержала подозреваемого в совершении этого нападения.