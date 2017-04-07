Бакметрополитен заплатит свыше 170 тыс. манатов за восстановление мозаичного панно на станции Низами

ЗАО "Бакинский метрополитен" привлек физическое лицо Эльчина Джаббарова к работам по восстановлению мозаичного панно на станции "Низами".

"Бакметрополитен 7 апреля заключил контракт с Эльчином Джаббаровым на выполнение работ по восстановлению мозаичного панно на станции Низами", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

Стоимость работ по контракту составляет 170,298 тыс. манатов (без учета НДС).

А.Азизов