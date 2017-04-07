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Инфраструктура и тендеры 07.04.2017 18:34

Бакметрополитен заплатит свыше 170 тыс. манатов за восстановление мозаичного панно на станции Низами

ЗАО "Бакинский метрополитен" привлек физическое лицо Эльчина Джаббарова к работам по восстановлению мозаичного панно на станции "Низами".

"Бакметрополитен 7 апреля заключил контракт с Эльчином Джаббаровым на выполнение работ по восстановлению мозаичного панно на станции Низами", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

Стоимость работ по контракту составляет 170,298 тыс. манатов (без учета НДС).

А.Азизов

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Тэги: МЕТРО, СТАНЦИЯ, РАБОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]