Столтенберг соболезнует Швеции в связи с терактом

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу выразил соболезнования в связи с терактом в Швеции.

"Ужасные новости из Стокгольма. Мои самые искренние соболезнования всем, кто пострадал. Мы скорбим вместе с народом Швеции", - написал он в своем "Твиттере".