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Дальнее зарубежье 07.04.2017 20:32

Американский ракетный удар по Сирии серьезно обострил ситуацию в этой стране - Красный крест

Ракетный удар США по сирийской авиабазе "Шайрат" привел к тому, что ситуация в Сирии резко обострилась, заявили в пятницу в Международном Комитете Красного Креста (МККК).

Как заявила журналистам представитель МККК Иоланда Джакмет, любая военная операция, которая проводится на территории иностранного государства без его на то согласия, равноценна международному военному конфликту.

В МККК уточнили, что подобная ситуация относится и к удару США по Сирии.

Минувшей ночью американские военные выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому сирийского правительства "Шайрат". По американским данным, именно на этом аэродроме базировались самолеты, участвовавшие, по версии западных стран, в атаке с применением химоружия в городе Хан-Шейхун. В Дамаске подобные обвинения отрицают и заверяют, что никогда не применяли в Сирии химическое оружие.

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Тэги: МККК, СИРИЯ, СИТУАЦИЯ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]