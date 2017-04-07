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Дальнее зарубежье 07.04.2017 18:58

Делегация Китая обсудила двустороннее военное сотрудничество в Минобороны и ВМС Азербайджана

Делегация во главе с начальником Офиса международного военного сотрудничества Центрального Военного Совета КНР контр-адмиралом Гуань Юфеем провела встречи в министерстве обороны и Военно-морских силах Азербайджана.

"В ходе встреч китайской делегации, проведенных с и.о. заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению генерал-майором Фуадом Мамедовым и и.о. командующего ВМС капитаном 1-го ранга Зауром Гумматовым, были рассмотрены текущее состояние и перспективные направления двустороннего военного сотрудничества", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КИТАЙ, ОБОРОНА, ОБСУЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]