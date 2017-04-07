Делегация Китая обсудила двустороннее военное сотрудничество в Минобороны и ВМС Азербайджана

Делегация во главе с начальником Офиса международного военного сотрудничества Центрального Военного Совета КНР контр-адмиралом Гуань Юфеем провела встречи в министерстве обороны и Военно-морских силах Азербайджана.

"В ходе встреч китайской делегации, проведенных с и.о. заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению генерал-майором Фуадом Мамедовым и и.о. командующего ВМС капитаном 1-го ранга Зауром Гумматовым, были рассмотрены текущее состояние и перспективные направления двустороннего военного сотрудничества", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

А.Азизов