В ливанском шиитском движении "Хезболла" осудили ракетный удар США по сирийской авиабазе "Шайрат", сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед Пресс" (АП) со ссылкой на заявление движения.

"Этот глупый шаг администрации Трампа станет началом мощной и опасной эскалации в регионе", - говорится в заявлении.

В "Хезболле" также назвали ракетный удар "новым преступлением" США, которое усложнит ситуацию во всем мире.

АП напоминает, что "Хезболла" оказывает поддержку режиму президента Сирии Башара Асада.

Минувшей ночью американские военные выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому сирийского правительства "Шайрат". По американским данным, именно на этом аэродроме базировались самолеты, участвовавшие, по версии западных стран, в атаке с применением химоружия в городе Хан-Шейхун. В Дамаске подобные обвинения отрицают и заверяют, что никогда не применяли в Сирии химическое оружие.