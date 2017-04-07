Компаниям Азербайджана предложено стать резидентами Буденновского технопарка в Ставрополье

Власти Ставропольского края предложили главам предприятий в Азербайджане рассмотреть возможность стать резидентами Буденновского технопарка, сообщает краевое Минэкономразвития.

"Эти сведения прозвучали в ходе посещения краевой делегацией Сумгайытского технопарка в Азербайджане. Площадь объекта составляет 250 гектаров. Каждое предприятие на этой территории оснащено новейшим оборудованием", - сказано в сообщении.

Российская сторона подчеркивает, что в ставропольском регионе есть два подобных парка, в том числе в Буденновске. "Во время мероприятия руководителям компаний было сделано предложение рассмотреть вопрос о резидентстве в этом технопарке", - подчеркивается в сообщении.

Индустриальный парк Буденовский заложен в 2011 году, площадь – 60 га.

А.Азизов