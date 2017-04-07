Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7031 EUR   1.8135 RUR   0.0299 GBR   2.1239 TRY   0.4562

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.70 Brent   54.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° Завтра 19° 10 Апр 13° 11 Апр 14°

Это интересно 07.04.2017 21:08

Surface от Microsoft возглавил пользовательский рейтинг планшетов в США

Американские потребители признали планшет Surface от Microsoft самым удачным устройством в этой категории - гаджет получил 855 баллов из 1000 возможных в рамках ежегодного опроса, проводимого аналитической компанией J.D.Power.

Пользователи обращали особое внимание на дизайн, стилистику и функциональность Surface, говорится в обзоре J.D.Power 2017 US Tablet Satisfaction Study.

Apple с iPad заняла 2-е место - 849 баллов, планшеты Samsung оказались на третьей строчке - 847 баллов.

Средняя оценка в рамках исследования в этом году составила 841 балл против 820 баллов годом ранее. J.D.Power также рассматривала планшеты LG, Amazon, Acer, Asus.

"Платформа Microsoft Surface расширила возможности планшетов и задала планку удовлетворенности клиентов", - отметил вице-президент J.D.Power по сервисным отраслям Джефф Конклин.

Согласно данным J.D.Power, Microsoft одержала чистую победу по трем важным направлениям: подключение к интернету, предустановленные приложения и предзагруженные приложения.

Покупатели, выбирающие Surface, внимательно следят за технологическими новинками: 51% опрошенных подтвердили, что первыми среди друзей и коллег пробуют новые продукты.

Самым удобным размером экрана пользователи США признали диагональ 11,8 дюйма.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПЛАНШЕТЫ, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, ОПРОС

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]