Surface от Microsoft возглавил пользовательский рейтинг планшетов в США

Американские потребители признали планшет Surface от Microsoft самым удачным устройством в этой категории - гаджет получил 855 баллов из 1000 возможных в рамках ежегодного опроса, проводимого аналитической компанией J.D.Power.

Пользователи обращали особое внимание на дизайн, стилистику и функциональность Surface, говорится в обзоре J.D.Power 2017 US Tablet Satisfaction Study.

Apple с iPad заняла 2-е место - 849 баллов, планшеты Samsung оказались на третьей строчке - 847 баллов.

Средняя оценка в рамках исследования в этом году составила 841 балл против 820 баллов годом ранее. J.D.Power также рассматривала планшеты LG, Amazon, Acer, Asus.

"Платформа Microsoft Surface расширила возможности планшетов и задала планку удовлетворенности клиентов", - отметил вице-президент J.D.Power по сервисным отраслям Джефф Конклин.

Согласно данным J.D.Power, Microsoft одержала чистую победу по трем важным направлениям: подключение к интернету, предустановленные приложения и предзагруженные приложения.

Покупатели, выбирающие Surface, внимательно следят за технологическими новинками: 51% опрошенных подтвердили, что первыми среди друзей и коллег пробуют новые продукты.

Самым удобным размером экрана пользователи США признали диагональ 11,8 дюйма.