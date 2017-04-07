Генсек ООН призвал уйти от действий, которые могут ухудшить положение сирийцев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны сирийского конфликта избегать действий, которые могут усилить страдания сирийцев и подчеркнул, что у этого кризиса есть только политическое решение.

"Я был шокирован сообщениями о применении химического оружия в сирийском районе Хан-Шейхун, которое повлекло смерти и страдания невиновных людей. С учетом риска эскалации ситуации, я призываю к сдержанности, чтобы избежать любых действий, которые могут усилить страдания сирийского народа", - говорится в заявлении генсека, распространенном ООН в пятницу.

По его словам, "последние события укрепляют в нем уверенность, что нет другого решения конфликта, кроме как политического".

"Я призываю стороны к незамедлительному подтверждению приверженности по осуществлению прогресса в женевских переговорах", - отметил А.Гутерриш.

В пятницу США нанесли ракетами "Томагавк" удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс на западе страны. Это стало первой прямой атакой Соединенных Штатов против сирийского правительства и самым радикальным военным решением президента США Дональда Трампа с момента его вступления в должность. По базе с военных кораблей в Средиземном море было выпущено 59 ракет.

По данным Минобороны РФ, в результате удара есть жертвы, были уничтожены шесть сирийских самолетов МиГ-23, склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, а также радиолокационная станция.