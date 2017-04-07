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Дальнее зарубежье 07.04.2017 19:37

Генсек ООН призвал уйти от действий, которые могут ухудшить положение сирийцев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны сирийского конфликта избегать действий, которые могут усилить страдания сирийцев и подчеркнул, что у этого кризиса есть только политическое решение.

"Я был шокирован сообщениями о применении химического оружия в сирийском районе Хан-Шейхун, которое повлекло смерти и страдания невиновных людей. С учетом риска эскалации ситуации, я призываю к сдержанности, чтобы избежать любых действий, которые могут усилить страдания сирийского народа", - говорится в заявлении генсека, распространенном ООН в пятницу.

По его словам, "последние события укрепляют в нем уверенность, что нет другого решения конфликта, кроме как политического".

"Я призываю стороны к незамедлительному подтверждению приверженности по осуществлению прогресса в женевских переговорах", - отметил А.Гутерриш.

В пятницу США нанесли ракетами "Томагавк" удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс на западе страны. Это стало первой прямой атакой Соединенных Штатов против сирийского правительства и самым радикальным военным решением президента США Дональда Трампа с момента его вступления в должность. По базе с военных кораблей в Средиземном море было выпущено 59 ракет.

По данным Минобороны РФ, в результате удара есть жертвы, были уничтожены шесть сирийских самолетов МиГ-23, склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, а также радиолокационная станция.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, СИРИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]