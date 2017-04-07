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Дальнее зарубежье 07.04.2017 21:21

Генпрокуратура Армении расследует нарушения на выборах

Генеральная прокуратура Армении возбудила десять уголовных дел по факту попыток повторного голосования на парламентских выборах в Армении 2 апреля.

"По трем делам предварительное следствие завершено, уголовные дела с обвинительными заключениями отправлены прокурору, осуществляющему надзор за законностью следствия. По семи делам предварительное следствие продолжается ", - сообщили в ведомстве.

На выборах 2 апреля победила правящая Республиканская партия, набравшая 49,12% голосов.

Оппозиционный блок "Оганян-Раффи-Осканян" (ОРО) заявил, что избранный парламент нелегитимен.

В свою очередь оппозиционный блок "Конгресс-НПА" во главе с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном потребовал признать результаты голосования на выборах в парламент республики 2 апреля недействительными.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГЕНПРОКУРАТУРА, ВЫБОРЫ, НАРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]