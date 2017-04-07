Генпрокуратура Армении расследует нарушения на выборах

Генеральная прокуратура Армении возбудила десять уголовных дел по факту попыток повторного голосования на парламентских выборах в Армении 2 апреля.
"По трем делам предварительное следствие завершено, уголовные дела с обвинительными заключениями отправлены прокурору, осуществляющему надзор за законностью следствия. По семи делам предварительное следствие продолжается ", - сообщили в ведомстве.
На выборах 2 апреля победила правящая Республиканская партия, набравшая 49,12% голосов.
Оппозиционный блок "Оганян-Раффи-Осканян" (ОРО) заявил, что избранный парламент нелегитимен.
В свою очередь оппозиционный блок "Конгресс-НПА" во главе с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном потребовал признать результаты голосования на выборах в парламент республики 2 апреля недействительными.
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