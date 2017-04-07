Порошенко и Пенс в ходе телефонного разговора согласовали графики двусторонних контактов на высшем уровне

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с вице-президентом США Майком Пенсом согласовал графики двусторонних контактов на высшем уровне.
Как сообщает пресс-служба президента Украины в пятницу, глава украинского государства проинформировал вице-президента США об ухудшении ситуации с безопасностью в Донбассе.
"Вице-президент Пенс подчеркнул, что США полностью поддерживают Украину в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что собеседники согласовали графики двусторонних контактов на высшем уровне.
П.Порошенко также выразил поддержку действиям США в Сирии. "Со своей стороны Майк Пенс поблагодарил Украину за солидарность с США после газовой атаки в Идлибе", - сказано в сообщении пресс-службы президента Украины.
М.Пенс также поздравил П.Порошенко с предоставлением очередного транша Международного валютного фонда, отметив успех украинской власти во внедрении важных реформ, говорится в сообщении.
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